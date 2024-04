Tra meno di un’ora di scena all’Olimpico nel posticipo della 32^ giornata di Serie A, Lazio e Salernitana. Occhi puntati sulla formazione di Igor Tudor che deve riscattarsi del ko subito nella Derby della Capitale. I biancocelesti cercano un successo per sperare ancora in una qualificazione europea. Dall’altra parte la Salernitana, ormai spacciata, cerca di onorare la Serie A come fatto venerdì scorso contro il Sassuolo:

Le scelte di Tudor e Colantuono

Ecco l’undici della Lazio, anti-Salernitana. 3-4-2-1: Mandas; Patric, Casale, Gila; Lazzari, Kamada, Vecino, Marusic; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos.

Anche Stefano Colantuono schiera la Salernitana col medesimo schieramento tattico di Tudor. 3-4-2-1: Costil; Pierozzi, Manolas, Pirola; Zanoli, Maggiore, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Tchaouna; Ikwuemesi.