-1 a Torino-Juventus: si avvicina il big match della 32esima giornata. Da una parte Ivan Juric, dall’altra Massimiliano Allegri. Domani 13 aprile ore 18.00 stadio Olimpico Grande Torino per 185esimo derby della Mole. Granata e bianconeri con obiettivi simili: l’Europa. Conference e Champions League con l’ultima vittoria della squadra del presidente Cairo che risale al 26 aprile 2015.

Lo ha dichiarato nella consueta conferenza stampa pre-Juventus: l’unico neo di Juric sulla panchina granata sono i derby. Sei giocati, nessuna vittoria per l’allenatore croato con un futuro tutto da scrivere visto un contratto in scadenza a fine stagione. Dall’altra parte un Allegri breaking records: insieme a Giovanni Trapattoni, il tecnico livornese è l’allenatore della Juventus che ha vinto più derby in carriera, ben 13 e, quello di domani, in caso di vittoria, potrebbe rappresentare l’allungo decisivo.

Torino-Juventus numeri alla mano dice 77 vittorie bianconere, 35 successi granata e 45 pareggi, con la Vecchia Signora imbattuta contro il Toro nelle ultime 17 partite di Serie A (13V, 4N) con i bianconeri che segnano lontano da casa da ben 15 trasferte di fila. Sarà la sfida dei bomber: da una parte Duván Zapata autore di sei gol in 16 partite contro la Juventus, dall’altra Dusan Vlahovic a caccia di un gol che manca in campionato da 5 partite, con l’ultima rete lontano dallo Stadium che risale al 17 febbraio, dal match del Bentegodi contro il Verona.

Un derby acceso dall’Europarlamentare Mick Wallace, deputato irlandese della Gue, tifosissimo del Torino. Con indosso la maglia granata, ha concluso il suo intervento con un sfottò alla squadra bianconera: “In bocca al lupo al Toro sabato per il derby contro la Juventus, Juve m**** e forza Toro”…