Atalanta, quando in 90′ può cambiare tutto

La svolta della stagione? L’Atalanta arriva a questa ultima fase di stagione nel miglior modo possibile. La strepitosa impresa di Anfield, con il tris secco contro il Liverpool di Jurgen Klopp, potrebbe rivelarsi a lungo termine lo spartiacque decisivo degli orobici. Nelle ultime settimane, la formazione di Gian Piero Gasperini sembrava essere stanca mentalmente e fisicamente, con qualche sconfitta di troppo che ha compromesso il cammino in classifica in vista della qualificazione alla prossima Champions League.

Ma il calcio è strano proprio per questo: con una sconfitta in terra inglese ora staremmo parlando di un’Atalanta in crisi d’identità, nonostante i nerazzurri siano in corsa ancora per l’Europa e per la Coppa Italia. 90 minuti però possono cambiare tutto e l’altro ieri ecco una vera e propria dimostrazione. Contro il Verona, lunedì, la squadra di Gasp deve tornare a conquistare i tre punti in classifica, per non staccarsi dal treno con Bologna e Roma. Questo è il momento migliore per riprendersi anche in campionato, in vista del ritorno contro i Reds che potrebbe portare a un’altra impresa. Tutto può cambiare in 90 minuti, e l’Atalanta ha confermato questa teoria.

Atalanta-Verona, le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Holm, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Lookman, Koopmeiners; De Ketelaere. All. Gasperini