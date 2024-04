Bologna-Monza 0-0: i felsinei frenano ancora

Dopo lo 0-0 in casa del Frosinone, il Bologna impatta con il medesimo punteggio anche contro il Monza. Al Dall’Ara i ragazzi di Thiago Motta, premiato miglior allenatore del mese di Marzo prima della gara, non sono riusciti a tornare alla vittoria.

Bologna-Monza, le formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Urbanski; Zirkzee.

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Marì, Izzo, Carboni A.; Bondo, Akpa Akpro; Colpani, Pessina, Zerbin; Djuric.

La partita, il primo tempo

Neanche un minuto e il Bologna è subito pericoloso, merito della finta efficace di Zirkzee su Carboni e del pressing alto dei due centrocampisti centrali. Si salva Di Gregorio in uscita. Al 5′ minuto primo giallo della gara, ammonito Orsolini. Bravo Zerbin a saltare con un tunnel Posch, il fantasista è generosissimo nel ripiegamento difensivo ma commette fallo e prende il giallo. Al 19′ ammonizione anche in casa Monza, tocca ad Akpa Akpro, saltato nettamente da Ferguson con un’ottima giocata. Al 28′ Monza ad un passo dal vantaggio! Azione corale condotta con bravura da Pessina, il cross al centro trova pronto Djuric alla deviazione da pochi passi ma Skorupski salva. Prima della chiusura della prima frazione arrivano altre due ammonizioni, prima Ferguson al 33′ e poi Izzo al 35′.

La partita, il secondo tempo

In avvio di ripresa il Monza sfiora subito il vantaggio. Si fa cogliere impreparata la difesa del Bologna, Zerbin è bravo a pescare Colpani sull’out opposto ma l’ex Trapani spreca tutto con una improbabile sforbiciata. Al 62′ primo cambio della gara, dentro Ndoye, fuori Ferguson acciaccato che ha chiesto il cambio. Al 68′ cambio obbligato anche per il Monza, problema per Carboni dopo uno scontro con Posh, al suo posto entra Pereira. Nel finale arrivano ancora due ammonizioni, prima Birindelli e poi Ndoye. Non succede più nulla con il match che termina 0-0 e il Bologna che guadagna un punto nella lotta Champions.