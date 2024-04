È fatta, addio Ferrari: firma vicinissima

Ormai non ci sono più dubbi, Carlos dirà addio alla Ferrari per trasferirsi in un altro top team: ecco gli ultimi aggiornamenti

La Formula 1 è ferma in attesa di fare tappa a Shanghai, dove il prossimo weekend (quello del 21 aprile) andrà in scena il Gran Premio di Cina. Ma il Circus, si sa, è in continua evoluzione e anche durante una settimana di pausa possono delinearsi scenari inaspettati. È quanto successo nelle ultime ore con l’arrivo di una notizia che riguarda indirettamente, ma molto da vicino, Carlos Sainz.

Come noto da inizio febbraio, il numero 55 iberico lascerà la Ferrari al termine della stagione corrente, complice il mancato rinnovo col team di Maranello, che ha preferito investire su Lewis Hamilton. Carlos ha dunque approcciato al campionato 2024 con la consapevolezza di dover dare quel qualcosa in più per attirare le attenzioni di altre squadre in griglia. E in tal senso non si è certo risparmiato: due terzi posti e una straordinaria vittoria – ottenuta pochi giorni dopo un’operazione per appendicite – gli sono valsi lo status di protagonista del mercato piloti.

Sainz, futuro in via di definizione: ecco dove andrà lo spagnolo

Per il futuro di Sainz si è parlato di diverse alternative: il figlio d’arte iberico è stato accostato ad Audi, Red Bull, McLaren ed Aston Martin, ma soprattutto alla Mercedes per fare il percorso inverso del sette volte campione del mondo. Fino a qualche ora fa, il madrileno veniva dato in lotta serrata con Fernando Alonso per il sedile attualmente occupato da Hamilton. Adesso, però, la situazione è cambiata: il 43enne asturiano ha rinnovato il contratto con Aston Martino fino al 2026, togliendosi di fatto dal mercato.

Il rinnovo di Alonso con il team di Silverstone ha due conseguenze: la prima è che Sainz non si trasferirà alla Aston Martin. La seconda è che ora Carlos è in pole per un posto in Mercedes. Ne sono convinti anche i colleghi di ‘Diario Sport’, i quali riferiscono inoltre che il madrileno starebbe limando gli ultimi dettagli e che presto potrebbero esserci novità. “Le ultime indiscrezioni dal paddock indicano che Carlos Sainz sarebbe prossimo alla firma con la Mercedes. Nelle ultime ore, sono emerse informazioni che fanno pensare ad un annuncio anche abbastanza imminente. Il tutto potrebbe essere ufficializzato già nelle prossime settimane“, si legge.

Staremo a vedere quali saranno le evoluzione. In ogni caso, resta calda anche la pista che vorrebbe Sainz come principale candidato per sostituire Sergio Perez alla Red Bull.