Ferrari, che scippo alla Red Bull: colpaccio della Rossa

Il gioiello della Red Bull che Ferrari e Mercedes desiderano. La Rossa appare decisa nel piazzare il colpaccio sui grandi rivali ma non mancano gli ostacoli

Nel cuore della Formula 1, dove le strategie e i colpi di scena sono all’ordine del giorno, c’è un nome che fa tremare le basi delle grandi scuderie: Pierre Waché. Questo genio della tecnica, attualmente al timone della Red Bull Racing come direttore tecnico, è al centro di un’accesa competizione tra due giganti del motorsport: la Ferrari e la Mercedes.

La scorsa estate, Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, aveva annunciato con orgoglio di aver conquistato Loic Serra dalla Mercedes. Questo colpo strategico ha dimostrato che quando la Ferrari mette gli occhi su un talento, è disposta a fare di tutto per portarlo nella propria squadra.

Ora, l’attenzione si è spostata su Waché, un nome di primissimo piano nel mondo della progettazione delle monoposto. L’interesse verso Waché non è casuale. Oltre alla sua abilità tecnica fuori dal comune, c’è un legame personale con Loic Serra, ora alla Ferrari, che potrebbe rappresentare un’apertura verso un trasferimento futuro.

Waché: tutti lo cercano e tutti lo vogliono ma c’è il rinnovo…

La Mercedes, dall’altra parte, non è da meno nel suo desiderio di avere Waché tra le sue fila, vista la sua reputazione nel settore. Tuttavia, sembra che la Red Bull abbia messo un freno alle ambizioni delle rivali. Come evidenziato da ‘F1-insider.com’ Waché ha appena rinnovato il suo contratto con la squadra di Milton Keynes, rendendo la sua posizione all’apparenza ben salda e inamovibile.

Questo colpo tattico ha spostato gli equilibri all’interno della Red Bull, dimostrando che per Christian Horner, il direttore del team, Waché è una figura intoccabile, persino rispetto al leggendario Adrian Newey, noto per le sue abilità nell’aerodinamica. Le dichiarazioni di Waché riguardo al suo prossimo obiettivo hanno ulteriormente consolidato la sua posizione.

Ha infatti espresso la determinazione di dimostrare che il successo della Red Bull nel 2022 non è stato frutto solo di fortuna, ma di un lavoro strategico e tecnico impeccabile. Il suo piano è ambizioso: portare la Red Bull al vertice anche nel 2026, quando la Formula 1 subirà una rivoluzione tecnologica con cambiamenti radicali nelle unità di potenza e nell’aerodinamica delle monoposto.

Questo scenario mette in evidenza la battaglia sotterranea che si sta combattendo nel paddock della Formula 1. Da una parte, la Ferrari e la Mercedes cercano di strappare via i talenti migliori, mentre dall’altra la Red Bull si mostra decisa a mantenere il proprio primato grazie a figure come Waché.

Il futuro dirà se il genio della progettazione resterà fedele alla Red Bull o se accetterà l’invito di nuove sfide da parte dei colossi italiani e tedeschi. Ciò che è certo è che il suo nome continuerà a tenere banco nelle discussioni dei corridoi della Formula 1 per molto tempo ancora.