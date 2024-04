Inter, scudetto vicino. Bastoni: “Sarebbe un successo del gruppo”

L’Inter è sempre più vicina allo scudetto. I nerazzurri ormai sono a un passo dalla seconda stella sul petto, dopo una corsa straordinaria cominciata a inizio stagione.

Alessandro Bastoni ha parlato alla Gazzetta dello Sport dicendo la sua sulla differenza tra la vittoria dello Scudetto con Conte in panchina e il campionato di quest’anno: “Con Conte già da inizio anno eravamo attesi. Stavolta no: io non ricordo un addetto ai lavori mettere l’Inter avanti in partenza. E intendiamoci: neanche noi sapevamo quali uomini, al di là dei calciatori, sarebbero entrati in gruppo. E dunque lo scudetto sarebbe una bella rivincita per noi che abbiamo fatto integrare i nuovi. Ecco, sarebbe un successo del gruppo Inter”.