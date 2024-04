Juve, Giuntoli sul futuro di Allegri e Manna oltre al rinnovamento: “A fine anno parleremo”

Ai microfoni di DAZN, il Football Director della Juventus, Cristiano Giuntoli, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Rinnovamento? Le parole di Elkann mi lusingano per dare sempre al nostro club. Futuro? Siamo molto concentrati sul presente, ci siamo posti degli obiettivi e siamo avanti con quello che siamo detti, cercando di arrivare in Champions, di vincere la Coppa Italia e valorizzare i giovani. Stiamo parlando con Manna per capire quale sarà il suo futuro.

Allegri? Il Mister ha un anno di contratto ancora, a fine anno ci siederemo a tavolino e ne parleremo con lui. Col Mister abbiamo parlato di tanti calciatori: il nostro budget sarà determinato da tanti fattori, ci sono diverse variabili. Stiamo ripartendo, ci vuole un po’ di pazienza”.