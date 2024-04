Lazio, Fabiani: “Luis Alberto? I contratti si rispettano”

La Lazio risponde a Luis Alberto. Ecco le parole del ds Angelo Mariano Fabiani a Lazio Style Radio: “Sono cose che accadono da quando esiste il calcio, forse era la serata meno adatta, ma non posso essere nel cervello di Luis. Tempo fa, con l’arrivo di Tudor, mi disse che probabilmente a fine anno avrebbe preferito cambiare maglia per una serie di motivi. Davanti al procuratore gli dissi che avremmo dovuto finire bene la stagione e poi avremmo valutato le situazioni a fine anno, tra cui anche la sua. Ma nessuno mai ha promesso la risoluzione del contratto. Vorrei ricordare che al ragazzo è stato rinnovato il contratto per 4 anni. Tra le altre cose c’era stato un momento di tensione e non voleva andare neanche in ritiro. Poi con la mia mediazione si arrivò al nuovo contratto, alle condizioni volute dal giocatore. Dopo 6 mesi improvvisamente lascia tutti i soldi alla Lazio e quant’altro. I contratti sono fatti per essere rispettati, non è che si rivendicano i diritti quando c’è una convenienza propria. È una situazione che va approfondita con calma e serenità”.