Nadal, colpo di scena improvviso: ormai ci siamo

Ennesimo colpo di scena improvviso che vede come protagonista Rafael Nadal: oramai non ci sono più dubbi a riguardo

In questo momento si trova nella sua Spagna, ma a Barcellona. Rafael Nadal è ufficialmente iscritto al prossimo torneo dell’ATP 500 che partirà tra pochissimi giorni (precisamente lunedì 15 aprile). A quanto pare il campione di Manacor è riuscito a lasciarsi alle spalle tutti i problemi fisici che, fino a questo momento, lo avevano perseguitato e condizionato non poco. In questo torneo vuole dire la sua e non fare la comparsa.

Un torneo che, a dire il vero, conosce molto bene visto che ha sollevato il trofeo in ben 12 occasioni. L’ultimo periodo per lui non è stato assolutamente facile visto che ha dovuto alzare bandiera bianca in due occasioni: prima ad Indian Wells e poi in quel di Montecarlo. Ogni volta che effettuava un servizio avvertiva un dolore impressionante, segno del fatto che la sua condizione fisica non poteva essere al massimo.

Adesso, però, Rafa stringe i denti e non ha alcuna intenzione di mollare la presa. I problemi alla schiena (a meno di clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto) sembrano essere un lontano ricordo. A quanto pare ci siamo per davvero: Nadal è pronto a tornare in un torneo ed in un contesto che conosce molto bene. Ricordiamo che il campo, dal 2017, porta il suo nome. Un motivo in più per fare bella figura.

Rafa Nadal, oramai ci siamo: pronto per l’ATP500 a Barcellona

Rafa Nadal è pronto a scrivere una nuova ed entusiasmante impresa della sua straordinaria carriera. Lo stesso discorso vale anche per un altro spagnolo doc come Carlos Alcaraz. Anche il classe 2003, però, ha avuto qualche problema fisico non indifferente, che lo ha costretto a ritirarsi in quel di Montecarlo. Ha provato sino all’ultimo istante a rimanere nel torneo, ma il dolore era persistente e alla fine il talento di Oviedo ha preferito dare forfait per non correre rischi.

L’obiettivo del giovane spagnolo è quello di difendere il titolo per il terzo anno consecutivo. Gli occhi, però, sono tutti per il mitico Rafa che ha voglia di stupire e, soprattutto, di stupirsi. A loro la scena, a loro il compito di far divertire il pubblico. Giocheranno in casa, dove i tifosi li adorano. Non ci resta che attendere ed, ovviamente, un grande in bocca al lupo a loro.