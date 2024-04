Premier League, riparte la corsa al titolo: tre squadre per la gloria

Riparte oggi la corsa per il titolo della Premier League: Arsenal, Liverpool e Manchester City, tre squadre alla ricerca della gloria in questo rush finale di stagione che sarà entusiasmante. Oggi pomeriggio toccherà al Manchester City, con la formazione di Pep Guardiola che ospiterà il Luton Town. L’Arsenal, domani, ospiterà invece l’Aston Villa in un big match in cui sarà vietato fallire. I Reds, invece, dopo la pesante debacle interna contro l’Atalanta in EL, ospiteranno ad Anfield il Crystal Palace. Ecco il programma completo e la classifica attuale del campionato inglese.

Sabato 13 aprile

Newcastle-Tottenham

Brentford-Sheffield United

Burnley-Brighton

Manchester City-Luton

Nottingham Forest-Wolverhampton

Bournemouth-Manchester United

Domenica 14 aprile

Liverpool-Crystal Palace

West Ham-Fulham

Arsenal-Aston Villa

Lunedì 15 aprile

Chelsea-Everton

Classifica

Arsenal 71

Liverpool 71

Manchester City 70

Tottenham 60

Aston Villa 60

Manchester United 49

West Ham 48

Newcastle 47

Chelsea 44

Brighton 43

Wolverhampton 42

Bournemouth 41

Fulham 39

Crystal Palace 30

Everton 29 (6 punti di penalizzazione)

Brentford 29

Nottingham Forest 25 (4 punti di penalizzazione)

Luton 25

Burnley 19

Sheffield United 16