Roma, raggiunto un altro step. De Rossi ha indirizzato la strada

Una bella Roma sarà attesa dalla trasferta di Udine per continuare la sua splendida corsa verso la prossima Champions League. Incredibile come tutto sia cambiato nel giro di pochi mesi: dall’esonero di Josè Mourinho all’arrivo in panchina di Daniele De Rossi, da una situazione di totale sfiducia dell’ambiente a una carica incredibile in questa fase decisiva della stagione.

I giallorossi, nell’andata dei quarti di finale di Europa League, hanno espugnato San Siro e battuto il Milan di misura. Una dimostrazione di forza in una gara che i giallorossi hanno reso facile per loro, gestendo al meglio le diverse fasi della partite e apportando modifiche tattiche che nessuno si aspettava. I meriti di De Rossi sono molti, ha riequilibrato la squadra rigenerando ogni singola pedina che si sente parte centrale del progetto. Ora bisognerà raggiungere il traguardo principale, quella qualificazione Champions tanto desiderata dalla famiglia Friedkin.

De Rossi ha cambiato questa squadra e bisogna dargli meriti, tutti stanno rendendo al massimo e stanno continuando a dimostrare una maturità da grande squadra, a prescindere dal calibro degli avversari. La missione però non è terminata, c’è ancora un traguardo da raggiungere per poi cominciare a programmare la prossima stagione, che la Roma vuole giocare nella massima competizione europea.

Udinese-Roma, le probabili formazioni delle due squadre

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Pereyra; Lucca. All. Cioffi