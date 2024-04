Roma, continua il toto ds: attenzione alla scalata di José Fontes

Novità per la dirigenza della Roma: secondo calciomercato.com, infatti, potrebbe arrivare dall’interno il nuovo direttore sportivo della società giallorossa. In pole infatti ci sarebbe Josè Fontes, dal 2021 fa parte dello staff degli osservatori, arrivato al posto di Formosinho.

Il portoghese, che sta scalando velocemente le gerarchie, sembra proprio lui il favorito per la scrivania di direttore sportivo. Lina Souloukou continua a sondare le alternative, come Francois Modesto e Nicolas Burdisso. Oltre anche a Mauro Pederzoli ora al Parma, Benatia dirigente del Marsiglia e Kolarov. Su José Fontes, in ogni caso, la stessa Roma al momento smentisce questa indiscrezione, ma è chiaro che se tutto ciò dovesse concretizzarsi questo potrebbe cambiare i piani dei Friedkin, che dopo diversi nomi sondati potrebbero puntare su uno scout in rampa di lancio. Sarebbe una scelta inusuale per una squadra che vuole ambire a palcoscenici importanti: Fontes, infatti, non ha alcuna esperienza come direttore sportivo e quindi non è abituato a dinamiche di mercato, ma si è occupato appunto solo di scouting. Una scelta dunque che avrebbe poca logica per una squadra che vuole continuare a evolversi, secondo le ambizioni della famiglia Friedkin. Una decisione che, dopo tutti i nomi sondati dalla dirigenza giallorossa, sarebbe appunto sorprendente.