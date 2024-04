Sinner in pigiama: l’annuncio sorprende tutti

Le parole di Jannik Sinner ha lasciato tutti senza parole: dalla grandezza alla rivelazione, cosi il retroscena ha spiazzato tutti

A Montecarlo si è definito un quadro del tabellone davvero da brividi. In campo tutti tennisti di grande talento, in grado di mettersi in difficoltà una parte con l’altro regalando davvero grande spettacolo Da Djokovic a Daniel Medvedev fino a Sinner.

Proprio l’italiano è chiamato all’ennesima impresa di un inizio di stagione da favola. L’obiettivo, al netto di portare a casa una buona season anche sulla terra rossa, è quello di duellare con Djokovic per il primato nel ranking ATP.

Sinner sta dimostrando ancora una volta di vivere un’annata davvero straordinaria, dove sta riuscendo a mettere in campo un Tennis davvero portentoso, fatto di partite dove la personalità è di sicuro l’aspetto preponderante. Certo, adesso viene il bello in torneo che nasconde tantissime insidie.

Sinner, la rivelazione in queste ore ha spiazzato i tifosi

Jannik è un ragazzo sincero e puro, che ha già dimostrato di sapere molto bene cosa vuole da suo futuro. Da qui anche la capacità allenarsi con grinta, dedizione e consapevolezza dei risultati. Il giovanissimo tennista italiano si è mostrato protagonista anche sulla terra rossa, dopo aver raccolto risultati importanti sul cemento. C’è, però, da confermare le buone sensazioni e le piccole vittorie con il raggiungimento di traguardi importanti. Quello di Montecarlo, in questo senso, potrebbe rappresentare davvero un punto di svolta per il tennista italiano.

Per sapere se proprio questo Masters 1000 possa diventare il propulsore definitivo per la stagione di Sinner, dobbiamo aspettare an ora un po’. Nel frattempo ci godiamo le vittorie e la semplicità di un ragazzo che sta dimostrando con i fatti – dentro e fuori dal campo – di essere un vero campione. Ma dove si nasconde la grandezza di Jannik? Di sicuro c’è la semplicità alla base di un percorso straordinario.

Jannik, come riportato anche da ‘Fanpage.it’, ha raccontato proprio a ridosso del torneo di Montecarlo alcuni aspetti della sua vita, della sua marcia di avvicinamento al torneo, lasciando tutti di stucco: “Sono molto contento di essere qui, c’è un’atmosfera bellissima. Amo giocare qui a Montecarlo, per me è un po’ diverso perché dormo a casa, mi cucino, in qualche modo mi rilasso“, le sue parole.

Poi un passaggio molto simpatico, che rivela anche quanto Jannik sia poco incline a soddisfare le richieste di un mondo che cerca la perfezione anche nell’immagine: “Quando faccio gli shooting c’è sempre qualcuno che fa in modo da farmi sembrare bello, di trovare l’inquadratura migliore per farmi venire bene. Io non sono quel tipo di persona (glamour, ndr). Mi vesto da solo, a volte esco in pigiama, sono proprio l’opposto”, le sue parole riportate proprio da ‘Fanpage.it’.