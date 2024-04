Torino-Juventus 0-0: Allegri torna a frenare

Termina 0-0 il Derby della Mole tra Torino e Juventus. Nulla da fare per bianconeri e granata che non riescono a superarsi. Al termine di 97′ minuti Milinkovic Savic e Szczesny risultano essere i veri protagonisti della gara.

Torino-Juventus, le formazioni

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Buongiorno, Tameze; Bellanova, Ricci, Linetty, Rodriguez; Vlasic; Sanabria, Zapata.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, Mckennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa.

La partita, il primo tempo

A partire meglio è la Juventus che dopo 7 minuti sfiora già il vantaggio. Ripartenza perfetta dei bianconeri: spunto di Chiesa che crossa in area per Vlahovic che da solo davanti a Milinkovic-Savic colpisce il palo. La Juve continua ad attaccare e al 13′ ha un’altra chance. Azione insisitita con protagonisti Chiesa e Cambiaso. L’esterno appoggia dietro su Locatelli che calcia ma non trova lo specchio della porta. Al 31′ è ancora Vlahovic a mancare il vantaggio. Gatti salta Vlasic sulla destra, scende e crossa in area. Vlahovic controlla e calcia ma Milinkovic-Savic gli nega la gioia del gol. In chiusura di primo tempo si fa vedere anche il Torino. Cross in al centro di Bellanova per Vlasic che colpisce di testa da buona posizione. La sua conclusione, però, non trova lo specchio della porta.

La partita, il secondo tempo

La ripresa parte nel segno del Toro che segna subito ma il gol di Zapata viene annullato. Cross di Rodriguez nell’area bianconera. Kostic in anticipo viene atterrato da Bellanova. Zapata raccoglie il pallone e insacca ma Maresca annulla subito per il fallo sul serbo. Al 60′ Szczesny compie la prima vera parata della gara. Prima parata per Szczesny che respinge il terzo tempo perfetto di Sanabria. Allegri cambia e toglie Kostic e Chiesa per Iling e Yildiz. E’ turco al 76′ ad avere l’unica occasione del secondo tempo in casa Juve. Bellanova parte sul fondo e crossa in area. Juventus che libera e riparte. Conclusione di Yildiz con Milinkovic che si distende e para. All’88 Juric espulso per proteste. Nel recupero è ancora il Toro a sfiorare il vantaggio. Cross perfetto di Linetty che trova Lazaro. L’esterno colpisce di testa ma spedisce alto sopra la traversa. Dopo 7 minuti di recupero Maresca fischia la fine con la gara che termina 0-0.