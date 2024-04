Non è bastata una super prova nel secondo set per Jannik Sinner: è Stefanos Tsitsipas il primo finalista dell’Atp di Montecarlo. 6-4, 3-6, 6-4 il punteggio che ha permesso al greco di avere la meglio del tennista azzurro. Alle 16.30 in programma la seconda semifinale, da cui uscirà il secondo finalista tra Djokovic e Ruud.