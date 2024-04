Verstappen rifiuta l’offerta, guerra Red Bull-Mercedes

Quale sarà il futuro di Max Verstappen? Crescono i dubbi e spunta l’idea del pilota olandese

Come noto ormai da tempo, Max Verstappen è l’oggetto del desiderio di parte del circuito della Formula 1. Merito di un lavoro straordinario fatto dal pilota olandese nel corso di questi anni, dove la sinergia con Red Bull è diventata tale che risulta difficile capire dove comincia la grandezza dell’una e quando finisce quella dell’altro.

Anche in questa stagione, va detto, l’avversario da battere è proprio Max ed in casa RedBull sono ben consapevoli di quanto anche Perez sia in grado di mettere in pista delle prestazioni di assoluto valore, il tutto grazie alla costruzione di una macchina che sta facendo vedere quanto la scuderia austriaca sia riuscita a mettere tutti dietro ancora una volta.

Da capire, adesso, se proprio Max riuscirà a portare a casa un altro Mondiale, lasciando nuovamente a secco piloti come Leclerc e Sainz, attaccati alle costole dei due RedBull. Ad ogni modo, ovemai davvero Verstappen dovesse confermarsi campione, potrebbero aprirsi nuovi scenari anche sul suo futuro.

Da qualche tempo cresce infatti anche la suggestiva ipotesi di un addio alla Red Bull per il pilota olandese, e proprio per questo c’è chi sostiene che già adesso si starebbero creando dei veri e propri canali di comunicazione tra Max e quelle che potrebbero le opzioni per il futuro.

Futuro Verstappen, niente Mercedes: la sua idea

Tra queste, però, non ci dovrebbe essere la strada che porta in Mercedes. La scuderia inglese è stata accostata più volte a Verstappen, e secondo molti sembrava la soluzione ideale per il suo futuro. Eppure, pare proprio che per l’olandese le cose stiano diversamente.

Secondo quanto riportato da ‘ElGolDigital.com’, infatti, Verstappen avrebbe già ‘bacchettato’ Mercedes, definendola una macchina più lenta della sua Red Bull. Un giudizio negativo che avrebbe trovato concorde anche Fernando Alonso, un altro dei protagonisti della Formula 1.

Anche il pilota spagnolo, infatti, guarderebbe a Mercedes con occhio negativo, addirittura sottolineando la superiorità di Aston Martin all’interno della stagione in corso. Attorno alla scuderia inglese, insomma, si starebbero addensando le nubi del dubbio, quelle che ormai gli stesso piloti starebbero nutrendo nei confronti di una macchina pare non avere più appeal.

Lewis Hamilton, come noto, lascerà Mercedes per accasarsi a Ferrari alla fine di questa stagione, andando a fare coppia con Charles Leclerc: chi occuperà, a questo punto, il posto lasciato vacante dal pilota inglese?