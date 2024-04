Bologna, niente drammi. La squadra c’è, ora la Roma

Un altro 0-0 del Bologna dopo il pareggio del Frosinone: solo un pareggio nella sfida di ieri sera contro il Monza, e un altro rallentamento in vista della corsa alla Champions League che però resta più aperta che mai. I fesinei hanno giocato un’ottima partita e hanno avuto due grandi occasioni con Riccardo Orsolini, che però non è riuscito a superare il muro alzato da Michele Di Gregorio. Motta, però, predica calma perché disunirsi in questo momento della stagione potrebbe essere molto pericoloso.

Così Motta in conferenza stampa post partita: “Pressione? Io e i miei giocatori mai. In spogliatoio siamo molto onesti, io con loro e loro con me. Gli ho detto che il primo giorno di lavoro non c’era nemmeno la speranza di trovarsi nella situazione attuale e invece oggi ci troviamo in una situazione bellissima. Oggi abbiamo fatto un’ottima prestazione contro una squadra che ha difeso molto bene, giocando spesso con il tempo. Siamo stati bravi a non andare in frustrazione, e a continuare a creare. Oggi abbiamo rischiato forse in una sola situazione di contropiede”.

In attesa delle sfide di Roma e Udinese, ora è il tempo di ricaricare le batteria in attesa della decisiva dell’Olimpico. La trasferta romanda, dopo due pareggi consecutivi, potrebbe essere determinante in questo rush finale di stagione. I rossoblù sono una certezza di questo campionato e la fame resta, ora bisognerà compiere l’ultimo step per raggiungere un’impresa fantastica.