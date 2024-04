Cagliari, Ranieri: “La mia forza sono i miei ragazzi”

Claudio Ranieri è andato ai microfoni di DAZN per rispondere alle domande di giornalisti dopo il pareggio del suo Cagliari in casa dell’Inter per 2-2. Il tecnico testaccino è apparso ovviamente molto soddisfatto della sua squadra che ha ottenuto un altro punto importantissimo in ottica salvezza.

Ranieri contento del suo Cagliari: “Tra Atalanta e Inter rischiavamo 0 punti, i ragazzi hanno saputo lottare”

Mister Ranieri sorridente si è presentato all’intervista e ha subito messo i piedi ben saldi a terra in ottica salvezza: “C’è ancora da pedalare. E correre. Buon per noi che siamo riusciti a fare questo pareggio. Adesso arriva la Juventus. Bene così”. Tuttavia il punto guadagnato questa sera dal suo Cagliari lo fa sorridere, anche per la prova di maturità mostrata di rossoblù nelle ultime gare: ”Questo punto fa bene per tutto. È oro per quanto pesa. Con Atalanta e Inter una dopo l’altra rischiavamo di fare 0 punti. Ho detto ai ragazzi di lottare, poi si sarebbe visto. Siamo stati bravi a tenere palla con raziocinio e attaccare quando dovevamo”.

Ranieri si è poi soffermato sulla gara del suo Cagliari, spiegando anche la precoce sostituzione di Jankto alla mezz’ora del primo tempo: ”Mi dispiace per Jankto che stava giocando bene. Mi serviva un altro centrocampista. Così come eravamo messi, Sulemana e Makoumbou avevano troppo campo da coprire. Quando attaccavamo, Jakub non rientrava abbastanza, quindi soffrivamo troppo. Mi spiace”. Sempre sulla squadra, il mister degli isolani ha spiegato anche alcune scelte di formazione inedite: ”Credo che sia importante il lavoro di tutti. Lo staff tecnico, fisico, i ragazzi, chi gioca, chi non gioca. E chi non gioca deve lavorare di più. Ho messo gente nuova, c’era il rischio che non reggessero. Ho Dossena in diffida, Mina che si allena col contagocce. Quindi ho chiesto a Yerry se potesse giocare e lui mi ha dato l’ok. O mettevo uno o l’altro. Gli ho messo due veloci accanto. L’importante è che i ragazzi lottino per l’Isola. La mia forza sono i miei ragazzi”.

Tre punti che sarebbero potuti essere tre…

Il punto conquistato a San Siro è d’oro. Il Cagliari ha giocato un’ottima gara, come sottolineato poi anche da Simone Inzaghi. Ma c’è un piccolo rammarico, l’occasionissima capitata a Viola al 94’, Ranieri però prova a guardare il bicchiere mezzo pieno: ”Non ho ancora parlato con Nicolas. Io credo che lui sia arrivato stanco e abbia pensato solo all’impatto perfetto, magari schiacciandola… Però avanti così. Tre punti sarebbero stati incredibili, però bene così”.

In chiusura, mister Ranieri, incalzato sul suo lavoro, ha voluto ancora sottolineare i meriti dei suoi giocatori: ”Io non mi voglio prendere i meriti di quello che stanno facendo i ragazzi. Loro mi stimano, mi seguono e questo è l’importante”.