Milan occhio al Derby, se l’Inter vince stasera le basterà un punto per lo Scudetto

Pomeriggio da dimenticare per il Milan di Stefano Pioli, che a Reggio Emilia pareggia 3-3 col Sassuolo, e rischia di subire una storica “umiliazione” nel derby contro l’Inter. Infatti, col solo punto conquistato oggi in Emilia, i rossoneri rischiano seriamente di vedere l’Inter festeggiare lo Scudetto nel derby. Un pomeriggio quello di Reggio Emilia che rischia di avere un sapore molto amaro per i rossoneri. Proprio nello stesso stadio in cui solo due anni fa festeggiavano lo scudetto 21/22 ai danni dell’Inter.

L’Inter al momento ha 82 punti, e sono ben 13 quelli di vantaggio sul Milan. Con la vittoria stasera contro il Cagliari, i nerazzurri salirebbero a quota 16 con 18 ancora a disposizione in stagione.

Il Milan obbligato a vincere nel derby per evitare la festa Inter

Dopo i 5 ko del 2023, compresi i due in Champions League, il Diavolo rischia di subire un altro duro colpo nella stracittadina. Il 3-3 contro il Sassuolo condanna i rossoneri a sperare in un risultato non positivo dell’Inter stasera contro il Cagliari. In caso di vittoria nerazzurra, infatti, ai rivali basterà un solo punto nel derby del prossimo weekend.

Questo significa che il Milan rischia di vedere l’Inter festeggiare il titolo proprio nel derby. Uno smacco senza precedenti così come lo era stato nel 2023 la striscia di derby persi. Ben cinque. I tifosi nerazzurri sognano, quelli del Milan vivono un incubo. La speranza è che la voglia e la necessità di punti salvezza del Cagliari metta un’argine a questa eventualità. Ma sarà molto difficile, pur contro un’Inter priva di Lautaro e Pavard.

Pioli il turnover fa acqua da tutte le parti

Stefano Pioli forse sperava di arginare la voglia del Sassuolo con tanti cambi. Ma i neroverdi erano spinti dalla forza della disperazione. E da questa combinazione di fattori è venuto fuori un pasticcio. Il Milan ha approcciato male la gara, ha preso subito due gol. Dopo aver accorciato nel primo tempo, ha approcciato male anche il secondo. E alla fine ha rimediato, con un 3-3 che in ottica derby contro l’Inter cambia poco.

Segnali negativi assortiti per Stefano Pioli in vista anche del ritorno di Europa League contro la Roma. Le secondo linee non funzionano e il pensiero di un’Inter che festeggia nella stracittadina non può lasciare tranquillo il Diavolo.