Milan, Pioli: “Il Derby? Noi vogliamo vincerlo”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, commenta ai microfoni di DAZN il 3-3 col Sassuolo: “Le disattenzioni nelle quali abbiamo subito gol andavano evitate, ma non è vero che non siamo stati coraggiosi con la palla. Abbiamo fatto tre gol, creando situazioni pericolose, forse è la partita nella quale abbiamo creato di più. Potevamo fare 5 o 6 gol, mi tengo lo spirito e il carattere della squadra pur sapendo che non siamo riusciti ad allungare sulla Juventus. Ci aspettano altre partite importanti, ci portiamo via cose positive ma bisogna alzare il livello“.

Milan, Pioli sulla squadra

Si aspettava questa risposta di Leao?

“Deve imparare a gestire queste pressioni e aspettative, è normale perché ha un talento superiore agli altri e quando non riesce a metterlo in campo spesso le critiche sono esagerate. Deve sapere che sarà così per tutta la carriera”

Come sta la squadra fisicamente?

“A livello fisico stiamo bene, ho giocatori come Rafa e Theo che vogliono giocare sempre perché più giocano e più stanno bene. Ha avuto qualcosina al flessore Kjaer, ma gli altri stanno bene”.

Sulla Roma, il Derby e le prossime gare

Contro la Roma in cosa si dovrà migliorare?

“Giovedì dobbiamo giocare una grande partita. Se giochiamo come sappiamo abbiamo le possibilità per battere la Roma. Credo che a Milano abbiano giocato una ottima partita, probabilmente al massimo del nostro livello. Noi forse al di sotto, se giochiamo al massimo sarà una gara equilibrata che potrebbe essere decisa dagli episodi”.