Napoli, è un’occasione persa: ripreso due volte dal Frosinone

Era un’ultima spiaggia per un raggiungimento prestigioso nell’Europa dell’anno prossimo. Ma il Napoli spreca l’ennesima occasione della stagione. Al Maradona finisce 2-2 la sfida contro il Frosinone. Dopo il gol del vantaggio di Politano, era arrivato il pari di Cheddira in avvio di ripresa (da evidenziare anche il rigore sbagliato da Soulé), poi nuovo vantaggio con Osimhen e definitivo agguantamento marchiato ancora da Cheddira, per la sua doppietta personale. Buon punto per i ciociari che continuano a inseguire la salvezza.