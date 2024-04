Rivoluzione in F1, via tutti: 11 piloti a rischio

Si prospetta una vera e propria rivoluzione in pista a partire dal prossimo anno: ben undici piloti a rischio

La stagione di Formula 1 riprenderà il filo interrotto a Suzuka il prossimo 19 aprile in quel di Shanghai (a spuntarla, nel 2019, fu Lewis Hamilton). In attesa di vedere di nuovo le monoposto in pista e di capire se ci saranno miglioramenti dei team rispetto alla gara nipponica, in queste ore non si fa che parlare del futuro di molti piloti.

Di certo quest’anno questo tema è uno dei più caldi, per il semplice motivo che molti contratti sono in scadenza il prossimo anno. Uno dei primi ad aprire questo trend è stato ovviamente Lewis Hamilton che già a inizio febbraio, quando nessuno se lo aspettava, ha confermato che dal 2025 in poi diventerà nuovo pilota Ferrari.

Da li in poi si è aperta la telenovela con protagonista Carlos Sainz, tra i migliori piloti di quest’anno (tre podi su tre per lui). Poi anche Fernando Alonso ha fatto parlare molto giornali e tifosi. Tutto questo fino a poche ore fa quando ha accettato il prolungamento di contratto offerto dall’Aston Martin. Ma, oltre ai due spagnoli, ci sono altri piloti che sono in dubbio per l’anno prossimo.

Formula 1, gli 11 piloti in scadenza di contratto

Il campionato del mondo 2025 potrebbe andare in contro a una vera e propria rivoluzione in termini di team e piloti. A parte il discorso Sainz, di cui tra l’altro si vocifera come possibile sostituto di Hamilton in Mercedes, altri dieci piloti non hanno la certezza assoluta di continuare con i loro team attuali.

La Scuderia che più delle altre dovrà lavorare in tal senso è la Red Bull. Se Max Verstappen ha il posto assicurato, il suo compagno dal 2021 Sergio Perez invece deve ancora convincere del tutto Helmut Marko. In questo momento sono poche le possibilità di vedere Checo ancora all’opera per i colori di Milton-Keynes, come al solito le prossime gare saranno decisive per decifrare il suo futuro.

Per quanto riguarda le altre Scuderie, i discorsi se vogliamo sono molto più complessi, poiché nella maggior parte dei casi a essere in scadenza sono entrambi i piloti. Questo il caso della Racing Bulls, con Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda (di cui si parla anche in ottica Red Bull visti gli ottimi risultati conquistati nei primi 4 Gp), sempre più vicini a cambiare casacca l’anno prossimo.

In casa Alpine sono in discussione anche Pierre Gasly e Esteban Ocon. Mentre in Haas, Sauber (che dal 2026 farà parte della famiglia Audi) e Williams (a parte Albon, che ha rinnovato mesi fa), bisognerà capire quale sarà il futuro di tutti i piloti presenti attualmente vista la scadenza fissata per fine stagione. Rischia di essere una rivoluzione.