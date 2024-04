Tifosi italiani in lacrime, lutto atroce nel mondo del calcio

Tifosi italiani in lacrime e sotto shock, un altro atroce lutto devasta tutto il mondo del calcio: era una vera icona

L’Italia piange le sette vittime dell’esplosione alla centrale idroelettrica di Bargi al lago di Suviana, in provincia di Bologna. Dolore, commozione ma anche rabbia per le ennesime vittime sul lavoro i sentimenti che condividono tutti gli italiani.

Ma gli italiani, nello specifico i tifosi, sono in lutto anche per un altro straziante lutto che purtroppo si registra nel mondo del calcio. Dopo la prematura scomparsa di Gianluca Vialli, stroncato da un tumore al pancreas, di Sinisa Mihajlovic, che si è dovuto arrendere alla leucemia, di ‘Rombo di tuono’ Gigi Riva, solo per citarne alcuni, i tifosi devono dire addio a un altro protagonista del calcio che è una presenza costante nelle loro vite.

Eccellenza Puglia, Virtus Matino in lutto: addio a mister Giovanni Toma

Grave lutto in casa della Polisportiva Virtus Matino, società che milita nel campionato di Eccellenza Puglia, che perde una sua vera icona, Giovanni Toma, che ha dedicato tutta la sua vita al calcio e, in particolare, alla Virtus Matino contribuendo in modo significativo, prima come calciatore e poi come allenatore, alla crescita del club.

Con la fascia di capitano al braccio e sotto l’illuminata guida del Presidente Rocco Costantino, Giovanni Toma ha sempre tenuto in alto la bandiera della Virtus Matino diventando pertanto un simbolo per la sua comunità anche perché era la personificazione della genuina passione che anima i tesserati della Virtus Matino.

Nella stagione in corso Giovanni Toma si è speso per il ritorno della squadra Juniores e per rinforzare il settore giovanile del club. Ebbene, il suo zelo nel promuovere la formazione dei giovani talenti e nel coltivare e far crescere il settore giovanile saranno un’eredità che di sicuro non andrà dispersa.

Giovanni Toma, dunque, lascia un vuoto incolmabile nei cuori non solo dei suoi familiari ma anche di chi lo ha conosciuto e di chi ha avuto il privilegio di lavorare con lui. Per il suo straordinario contributo nella crescita della Virtus Matino la sua assenza, quindi, sarà acutamente sentita, eppure il suo spirito e il suo ricordo continueranno a vivere nei cuori di tutti i tesserati, dirigenti e tifosi della Virtus Matino che di certo faranno tesoro dei suoi insegnamenti.

Ciao Giovanni, tutta Virtus Matino non ti dimenticherà così come i tanti avversari che hai incontrato sul manto erboso nel corso della tua lunga carriera in quanto per loro sei stato e sarai sempre un esempio di passione per il calcio e di fair play.