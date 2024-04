Atalanta, Gasperini cambia qualche interprete rispetto ad Anfield

Dopo l’impresa di Anfield, l’Atalanta torna a calcare i campi di Serie A. La pratica di Europa League potrà essere archiviata giovedì con il ritorno a Bergamo, ma nel frattempo tocca pensare al campionato perché c’è un percorso da completare e questa sera al Gewiss arriva il Verona, determinato più che mai per conquistare tre punti salvezza.

In ottica formazione, Gasperini ha in mente diversi cambi per far rifiatare alcuni titolari in vista del ritorno. Davanti a Carnesecchi è pronto il terzetto formato da Toloi, Hien e Djimsiti. Squalificati Zappacosta e De Roon, a centrocampo ci sono Ederson e Pasalic con Hateboer e Holm sui lati esterni. Davanti conferma per Koopmeiners, con Miranchuk al suo fianco a supporto di Lookman.