Champions League, che corsa: tutte in pochi punti. E attenzione agli scontri diretti

La corsa per la qualificazione alla prossima Champions League è più viva che mai. Quello appena trascorso è stato un weekend che ha visto molti rallentamenti per le squadre che vogliono giocare la massima competizione europea. Inter, Milan e Juventus sono ormai certe di giocarla, poi sono diversi i club che fino alla fine si contenderanno la qualificazione. Questa settimana, però, un’indicazione importante potrebbe arrivare, perché l’Italia potrebbe essere certa di avere cinque squadre in Champions per la prossima stagione, tutto dipenderà da Atalanta-Liverpool e Fiorentina-Viktoria Plzen.

Calcoli a parte, per le squadre è giunto il momento di premere sull’acceleratore. Al quarto posto resta saldo il Bologna, nonostante lo 0-0 contro il Monza dopo lo stesso risultato ottenuto a Frosinone. La squadra di Motta conserva il vantaggio sulla Roma, che deve però recuperare 20′ contro l’Udinese ripartendo dall’1-1. Con un pareggio, i giallorossi rimarrebbero a -3 dai felsinei, con lunedì prossimo che all’Olimpico andrà in scena lo scontro diretto proprio tra le due squadre. I rossoblù, inoltre, sono in vantaggio negli scontri diretti dopo la vittoria del Dall’Ara. Insegue anche l’Atalanta, che potenzialmente potrebbe andare a -3 dal Bologna: gli orobici devono giocare stasera contro il Verona e devono poi recuperare la sfida contro la Fiorentina.

Restano più distanti Napoli e Lazio: entrambe a 49 punti, ma per ora non sembrano avere la forza di restare agganciate al treno capitanato dal Bologna. Nelle prossime giornate ci saranno diversi scontri diretti che potrebbero risultare decisivi ai fini della qualificazione, molto dipenderà appunto da queste sfide, per una corsa alla prossima Champions che potrebbe essere ricca di colpi di scena.