Clamoroso Leclerc, ha già annunciato l’addio

Clamoroso Charles Leclerc, il pilota monegasco spiazza i tifosi della Ferrari: ecco cosa è successo

Come un fulmine a ciel sereno arrivano delle dichiarazioni che hanno spaesato e non poco gli appassionati della Ferrari. Allo stesso tempo, però, in molti hanno prontamente preso coscienza della situazione. Anche perché, a rilasciarle, ci ha pensato direttamente uno degli uomini simbolo della scuderia di Maranello. Ovviamente stiamo parlando del “predestinato” Charles Leclerc. Quest’ultimo ha rilasciato una intervista ai microfoni dell’emittente sportiva “Sky Sport” in cui ha voluto fare il punto della situazione.

Ovviamente non può essere del tutto soddisfatto di come è andato questo avvio di stagione, discreto ma inferiore rispetto al compagno Carlos Sainz. Il suo obiettivo è quello di ritornare, quanto prima, sul gradi più alto possibile in Formula 1. Ai microfoni di Sky, infatti, ha affermato che a nessuno nella vita piace arrivare al secondo posto. Segno del fatto che vuole assolutamente vincere. Magari in Cina. Anche perché da quasi due anni non sale sul podio più alto: l’ultima volta è stato nel Gran Premio d’Austria nel 2022.

Tra i tanti temi che ha affrontato nell’intervista anche quella del clamoroso rinnovo, che ha spiazzato tutti, e che ha visto come protagonista un suo collega ed ex pilota della Ferrari. Stiamo parlando di Fernando Alonso che continuerà la sua avventura con la Aston Martin almeno fino al 2026, guiderà fino all’età di 43 anni. Quando gli viene posta questa domanda il monegasco non ha esitato a rispondere.

Rinnovo Alonso, Leclerc: “Io a 43 anni in F1? Mai”

Il pilota della rossa ha voluto commentare la mossa del suo collega spagnolo che, di appendere il casco al chiodo, non ne vuole assolutamente sapere. Queste sono alcune delle sue parole a riguardo: “Fernando è uno dei piloti più talentuosi della griglia, merita il suo posto in F1, ci sono anche tantissimi giovani che meritano il loro posto, ma non è facile trovare l’equilibrio. Io fino a 43 anni molto probabilmente non sarò in F1 anche se mi piace tantissimo, voglio provare anche altre categorie tra le quali sicuramente correre a Le Mans”.

Un piccolo spoiler quindi sul finale di carriera di Leclerc che non vorrà arrivare così lontano come Alonso.

Adesso, però, la testa è concentrata esclusivamente sul presente ed anche futuro della Ferrari. Lo sa molto bene il monegasco che ha voglia di riscattarsi: “Sono stato tre giorni al lavoro al simulatore per lavorare su come accendere la gomma. In Cina ci saranno due Qualifiche e due Gare per conquistare tanti punti”.