L’Enna è di nuovo in Serie D. Dopo aver vinto 1-0, contro l’Acquadolcese, la squadra ha ottenuto la promozione in serie D dal girone B di Eccellenza in cui milita. Tripudio e festa dopo il fischio della fine della partita per i tifosi gialloverdi. La promozione in D arriva per l’Enna dopo 34 anni.