ESCLUSIVA SI – Criscitiello: “Empoli, piace Goretti come Direttore Sportivo”

Possibili cambiamenti dirigenziali anche per quanto riguarda l’Empoli in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, infatti, i toscani starebbero pensando a Roberto Goretti per un eventuale dopo Accardi. Ecco la situazione descritta nel dettaglio: “Corsi, ad Empoli, ha saputo che Accardi ha parlato con il Genoa e siccome in Toscana non lasciano nulla al caso il club si è già mosso su Goretti della Reggiana, ex Perugia. Ovviamente l’Empoli prima di procedere deve capire che categoria farà. La sconfitta di Lecce è stata pesante e brucia ancora. Goretti è il preferito di Corsi.