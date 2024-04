Fan increduli: Hamilton lo ha fatto davvero

Lewis Hamilton spiazza i suoi fan con un gesto assolutamente a sorpresa: ecco cosa ha fatto il futuro pilota della Ferrari

Ancora qualche mese e i tifosi della Ferrari potranno finalmente vederlo indossare la tuta rossa. Lewis Hamilton approderà a Maranello ad inizio 2025 ma nel frattempo il sette volte campione del mondo si è reso protagonista di un gesto che ha lasciato molti spiazzati.

La decisione di lasciare la Mercedes dopo anni di grandi successi (sei titoli mondiali vinti) ha fatto storcere il naso a molti. La Scuderia di Brackley sta vivendo uno dei momenti più difficili e prestazionalmente deludenti degli ultimi anni. La macchina non dà garanzie e il rendimento di Russell e dello stesso Hamilton è ben lontano dal poter permettere alla Mercedes di lottare per la zona alta della classifica.

Il podio al momento sembra un’utopia. E le stesse prestazioni di Hamilton sono, subito dopo l’annuncio dello scorso 1 febbraio del suo futuro passaggio in Ferrari, finite sotto la lente d’ingrandimento. C’è chi dice sia ormai già con la testa a Maranello, un’ipotesi che lo stesso Toto Wolff ha voluto scongiurare garantendo la massima professionalità del numero 44.

Ma Lewis Hamilton è anche un personaggio discusso e discutibile soprattutto lontano dalle piste. Dalla sua passione per la modo ai tanti flirt collezionati negli ultimi anni, il 39enne di Stevenage è stato al centro di un gesto davvero curioso nelle scorse ore. Una decisione della Mercedes stessa che ha fatto discutere qualcuno e sognare in tanti: ed Hamilton proprio non ha resistito.

Pazzesco Hamilton: gesto inaspettato

Il mondo dei videogiochi ha caratterizzato l’infanzia di tanti ragazzi che, in maniera del tutto spensierata, hanno preso in mano il joystick calcando i più importanti circuiti di Formula 1 sparsi per il mondo. Lo hanno fatto tutti e tra questi, ancora oggi, vi è proprio Lewis Hamilton.

Un attacco improvviso di nostalgia ha colpito Hamilton che, in un video ufficiale pubblicato da Mercedes, è immortalato impegnato con la storica prima console di Sony: la prima Playstation. Auto veloci ed una tecnologia che per l’epoca (l’uscita della prima home console Sony è datata 1995) era decisamente all’avanguardia.

Il sette volte campione del mondo è immerso in un divertimento senza tempo e nel video è impegnato a ‘correre’ attraverso due dei titoli che gli appassionati – e lo stesso Hamilton – ricordano ancora oggi con grande amore.

‘Driver‘ e ‘Gran Turismo 1‘ hanno intrattenuto il pilota della Mercedes per qualche ora, con un’iniziativa che celebra la storia dei videogames e allo stesso tempo sottolinea come il pilota inglese sia ancora oggi legato ad uno dei media più potenti e amati dei tempi moderni.