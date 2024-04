Grandissimo ritorno in Formula 1, hanno stravolto tutto

La Formula 1 non si ferma mai. Neanche il tempo di iniziare il mondiale piloti del 2024 che gli organizzatori già lavorano alla prossima edizione

Il mondiale piloti di Formula 1 sta pian piano entrando nel vivo. Tra una manciata di giorni il Circus iridato si sposterà in Cina dove sul circuito di Shanghai si correrà il quinto gran premio della stagione, una gara che negli ultimi cinque anni è stata estromessa dal calendario a causa della pandemia da Covid-19.

Mentre scuderie e piloti sono concentrati su questo come sui prossimi appuntamenti in programma da qui fino al prossimo autunno, gli organizzatori della Formula 1 sono già al lavoro per organizzare al meglio il prossimo campionato del mondo, il più atteso da dieci anni a questa parte, quello che vedrà Lewis Hamilton correre alla guida della Ferrari.

La novità di maggior rilievo emersa nelle ultime ore che riguarda direttamente il mondiale 2025 è il calendario ufficiale dell’intera annata. Un momento che suscita sempre interesse e curiosità sia tra i tifosi che tra i protagonisti del Circus. La prima differenza che balza agli occhi rispetto a quest’anno è il posizionamento del Gran Premio del Bahrain.

Ad incidere sulla decisione degli organizzatori è il Ramadan, il mese di digiuno imposto dalla religione islamica che viene seguito ogni anno da tutti i musulmani. La gara del Bahrain che dal 2021 ad oggi ha segnato l’apertura della stagione, diventerà il quarto GP dell’anno. Sul circuito di Manama si correrà domenica 13 aprile 2025, così da evitare il mese di digiuno del Ramadan che andrà dal dal 28 febbraio al 29 marzo.

Formula 1, si torna alle origini con l’Australia: il programma per il 2025

Torna ad occupare il ruolo di gara d’apertura il Gran Premio d’Australia, cosa del resto accaduta per ventidue anni quasi consecutivi dal 1996 al 2019, con l’unica eccezione delle stagioni 2006 e 2010. A Melbourne, che qualche settimana ha visto trionfare la Ferrari con la doppietta firmata da Carlos Sainz e Charles Leclerc, si correrà domenica 16 marzo, mentre una settimana dopo il Circus si sposterà in Cina.

La chiusura del mondiale 2025, come ormai è d’abitudine, è prevista ad Abu Dhabi il 7 dicembre 2025. Per quanto riguarda la lunga stagione dei gran premi europei, si apre e si chiude in Italia. Il 18 maggio andrà in scena il Gran Premio di Imola mentre domenica 7 settembre è in calendario il solito attesissimo Gran Premio d’Italia all’autodromo di Monza. Un evento da sapore particolare, visto che i tifosi potranno assistere alla prima volta in Italia di Lewis Hamilton al volante della Ferrari.