Il Paris Saint-Germain Academy lancia i Primi Summer Camp in Italia, presente anche allo Sportitalia Village

Il Paris Saint-Germain Academy Lancia i Primi Summer Camp in Italia

Quest’estate, l’Accademia del Paris Saint-Germain si insedierà per due mesi in Italia a partire dal 10 giugno, con il lancio di summer camp di calcio per ragazze e ragazzi dagli 8 ai 17 anni.

Grazie alla partnership con Aser Media, rinomata per la sua esperienza nel mercato sportivo italiano, questi camp si svolgeranno in 7 complessi sportivi in tutto il Paese, offrendo un’opportunità unica ai giovani partecipanti di condividere i valori del Club beneficiando di condizioni di gioco ideali.

Andrea Radrizzani, Amministratore Delegato di Aser Media “Sono entusiasta di introdurre per la prima volta in Italia la PSG Academy, un simbolo di eccellenza nel calcio e un marchio globale celebrato dai giovani. Questa iniziativa è guidata dalla nostra ambizione di avvicinare un maggior numero di giovani al club, rafforzando il legame tra il Paris Saint-Germain e le prossime generazioni di appassionati di calcio italiani.”

Sotto la supervisione di allenatori ufficiali dell’Accademia del Paris Saint-Germain, questi camp hanno l’obiettivo di permettere a ogni giocatore di migliorare attraverso la metodologia di allenamento del Club, riconosciuta a livello mondiale per la sua competenza tecnica e la qualità dell’allenamento. Ogni sessione di allenamento segue la filosofia di gioco del Club e si adatta al livello dei giocatori partecipanti e alle esigenze specifiche di ogni categoria di età.

Nadia Benmokhtar, responsabile dello sviluppo del marchio PSG, afferma: “È un grande orgoglio annunciare il lancio dei camp estivi in Italia, con un programma molto ambizioso che raggiungerà quasi 1000 bambini in soli 2 mesi, in città iconiche come Roma o Milano. L’Italia è un Paese con una cultura calcistica molto forte, una squadra nazionale iconica e un campionato importante. Il fatto di stabilirci in Italia è un simbolo forte che dimostra l’attrattiva del nostro club per i giovani, ma anche la credibilità della nostra metodologia di allenamento. Questa partnership con il gruppo Aser Media ci dà l’opportunità di dispiegarci rapidamente e con un livello di qualità e competenza all’altezza dei nostri standard. È un ulteriore passo avanti nello sviluppo internazionale del Club”.

Nel corso della giornata si alternano sessioni di allenamento e attività ricreative, durante le quali i giovani partecipano a giochi e sfide, combinando perfettamente calcio e divertimento, in modo che ogni giocatore viva un’esperienza indimenticabile.

Questi campi mirano non solo a sviluppare la comprensione del calcio, ma anche a migliorare individualmente le capacità tecniche di ogni partecipante.

Allo Sportitalia Village 6 settimane dal 10 giugno al 19 luglio a Verano Brianza

Per maggiori informazioni su date e iscrizioni, cliccare qui: www.psgacademyitaly.it

Informazioni sull’Accademia del Paris Saint-Germain

L’Accademia del Paris Saint-Germain è una scuola calcio aperta a tutti i bambini, ragazze e ragazzi, dai 4 ai 17 anni. Nel 2023-2024 è presente in 22 Paesi (USA, Canada, Brasile, Francia + Caraibi francesi e Guyana francese, Galles, Inghilterra, Germania, Portogallo, Turchia, Qatar, Dubai, Kuwait, Russia, Egitto, Senegal, Ruanda, Corea del Sud, Thailandia, Giappone e Cina) in 175 centri. Ogni anno vengono accolti quasi 50.000 bambini, la metà dei quali provenienti da fuori del territorio francese. Vero e proprio successo popolare, l’Accademia del Paris Saint-Germain riflette la crescente popolarità del Club sia in Francia che all’estero. In tutti questi centri, quasi 900 allenatori formati dal Club offrono una formazione e una supervisione di alto livello, basata sui valori dell’eccellenza, del divertimento e del fair play, con l’idea di rendere l’esperienza il più appagante possibile. Il coaching dell’Accademia del Paris Saint-Germain è rappresentativo di quello di un club europeo di fama mondiale. Sia che frequentino una scuola di formazione durante tutto l’anno o un campo durante le vacanze scolastiche, i giovani calciatori dell’accademia beneficiano di un allenamento di prima classe in linea con la filosofia del Paris Saint-Germain. L’Accademia del Paris Saint-Germain è parte integrante della strategia di sviluppo internazionale del club e offre un percorso di avvicinamento al mondo del Paris Saint-Germain a giovani provenienti da tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni, contatti stampa:

Sito web: www. psgacademyitaly.it

Email: info@psgacademyitaly.it