Nadal, tifosi col fiato sospeso: il verdetto ha stabilito tutto

Finalmente Rafa Nadal. Il rientro del campionissimo iberico è davvero vicino. E’ arrivata una conferma decisiva

Sono trascorsi tre mesi dall’ultimo match disputato da Rafa Nadal. Rientrato dopo un anno di stop all’Atp di Brisbane, il fuoriclasse iberico si è fermato nuovamente per una lesione muscolare che gli ha impedito di partecipare all’Australian Open.

Sembrava un infortunio meno grave del previsto e, invece, il recupero di Rafa è stato più difficile del previsto. Con tre annunci social, comunicati a ridosso dell’inizio dei tornei, Nadal ha comunicato il suo ritiro anticipato da Doha, Indian Wells e, per ultimo, dal Masters di Montecarlo.

Rafa ha rinviato il suo rientro in quanto non si sentiva ancora pronto per competere al meglio. Lo confermano le immagini e i video postati dal tennista iberico, sempre sui social, nei quali è alle prese con una serie di allenamenti in campo, indizio evidente che il precedente infortunio muscolare è stato ampiamente superato.

La settimana scorsa, Rafa si allenato anche sul Centrale di Barcellona, un campo a lui dedicato sul quale si disputeranno i match più importanti dell’Atp 500 catalano, al via da lunedì 15 aprile. Un evento al quale Nadal dovrebbe partecipare.

Nadal, ormai ci siamo: è pronto a rientrare

Il condizionale è ancora d’obbligo ma, stavolta, rispetto ai precedenti tornei che doveva disputare, il nome di Nadal è presente nel sorteggio del tabellone dell’Atp di Barcellona che ha definito tutti gli accoppiamenti del torneo che Rafa ha vinto per ben 12 volte in carriera.

Entrato nel main draw grazie al ranking protetto, Nadal affronterà al primo turno l’azzurro Flavio Cobolli. Dovesse qualificarsi, subito un ottavo di finale alquanto impegnativo contro Alex De Minaur, reduce dal quarto di finale raggiunto a Montecarlo. Il francese Humbert è la testa di serie più accreditata per un posto nei quarti di finale di Nadal in questa porzione di tabellone priva del detentore del titolo Carlos Alcaraz.

La presenza di Alcaraz è stata in dubbio a causa dell’infortunio al braccio che l’ha costretto al ritiro anticipato da Montecarlo. Infortunio che il numero tre del mondo non ha superato. Inevitabile il ritiro comunicato nella mattinata di domenica 14 aprile. Al suo posto subentrerà un lucky loser.

Dunque, un’edizione molto attesa quella dell’Atp di Barcellona 2024. Sarà Sky Sport a trasmetterla totalmente in diretta con una copertura integrale sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis cui si aggiunge l’interattività di Sky Sport Plus con le dirette anche dai campi secondari.