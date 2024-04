Una tragedia scuote il calcio italiano. Durante una partita di Eccellenza in programma a Campi Bisenzio (Firenze), nel match fra Lanciotto e Castelfiorentino, si è accasciato per un malore Mattia Giani, classe ’98 della formazione ospite. Soccorsi e massaggio cardiaco, poi il trasporto immediato all’ospedale in codice rosso. Notte di ansiosa attesa, in mattinata il decesso. Il ragazzo non ce l’ha fatta.