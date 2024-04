Verona, Lazovic: “Dopo il primo tempo abbiamo fatto un’impresa”

Darko Lazovic, autore del primo gol dell’Hellas Verona nella sfida che ha visto la squadra di Baroni pareggiare 2-2 contro l’Atalanta, ha analizzato la partita ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Oggi abbiamo disputato due partite diverse, abbiamo giocato un brutto primo tempo e ci è andato anche bene rientrare sul 2-0. Poi nella ripresa siamo scesi in campo in modo completamente diverso e abbiamo fatto ciò che dovevamo. Questo punto è importantissimo, abbiamo dimostrato di non voler mollare mai. Io sono qui da cinque anni e cerco di essere un esempio per gli altri, sono anche il più vecchio della squadra e cerco sempre di dare il massimo. Vogliamo portare l’Hellas alla salvezza“.

Verona, Lazovic continua così

Sul mercato di gennaio: “Sicuramente non era facile a gennaio cambiare così tanti giocatori, erano tutti calciatori che arrivavano da altri campionati. In queste partite stanno dimostrando il loro valore, speriamo che riusciremo insieme a salvarci“.

Sulla gara di stasera: “Direi di sì, ma solo perché abbiamo disputato un bruttissimo primo tempo. Questo punto vale tanto per noi, ma da domani dobbiamo pensare allo scontro salvezza con l’Udinese“.