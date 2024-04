Inter, Antonello: “San Siro? Delusi da lunghe discussioni, ora piani alternativi”

Il CEO Corporate dell’Inter Alessandro Antonello, durante il Merger & Acquisition Summit organizzato dal Sole 24 Ore, ha rilasciato anche importanti dichiarazioni sullo stadio. “È una lunga discussione, sia noi che il Milan abbiamo vissuto questi 5 anni per l’autorizzazione e un po’ di delusione c’è e c’è stata, ancora non vediamo l’esito finale. Siamo organizzati con piani alternativi che stiamo portando avanti“.

“Noi come Inter ci definiamo come media company e ci diciamo che facciamo parte del settore entertainment. Noi dobbiamo competere in questo settore e allargare gli orizzonti, per vedere come possono aprirsi opportunità globali. Dobbiamo cercare di conquistare il tempo libero delle persone. Calcio, formula 1, NBA, concerti, teatri, dobbiamo essere protagonisti attivi per mettere a disposizione un prodotto non solo dei 90 minuti della partita, per coinvolgere i tifosi 365 giorni all’anno. La partita è il dato di fatto, tutto ciò che c’è attorno fa sì che noi oggi come società di calcio abbiamo più di 24 piattaforme social, 70 milioni di persone sulla community social e 500 milioni di fan nel mondo. Da questi dati noi dobbiamo partire per sviluppare la crescita del club, non legata soltanto ai risultati sportivi”.