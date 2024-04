Brutto incidente per il pilota: deve operarsi di nuovo

Incidente drammatico per il pilota, piove sul bagnato: deve operarsi di nuovo, le ultime notizie sono preoccupanti

Sono giorni di grande preoccupazione per tutti gli appassionati di motori. In seguito a un brutto incidente, uno dei piloti più amati degli ultimi anni è stato costretto a un’operazione d’urgenza ed è attualmente ricoverato in ospedale in condizioni ancora da valutare. Nemmeno il tempo di riprendersi dallo shock, che per i tifosi è però arrivato un aggiornamento allarmante. Nonostante sia già stato sottoposto ad un intervento chirurgico, dovrà operarsi di nuovo.

Inevitabile essere preoccupati in questo momento. Quanto accaduto ha già del miracoloso, visto e considerato che l’impatto avrebbe potuto determinare esiti ancora più drammatici per il centauro. Tuttavia per i tifosi non c’è stato nemmeno il tempo di tirare un sospiro di sollievo. Stando a quanto riferito dallo stesso pilota, dovrà infatti sottoporsi a una nuova operazione.

La frattura della clavicola riportata dopo l’impatto avrà bisogno di tempo per essere assorbita del tutto, e per cercare di rimettere a posto la situazione a quanto pare i medici hanno già annunciato la necessità di un nuovo intervento. Una notizia che ha preoccupato tutti i tifosi, anche perché in questo momento il pilota sta vivendo un vero incubo, costretto addirittura a mangiare utilizzando una siringa.

Incidente drammatico nel mondo delle moto: nuova operazione, come sta il pilota

Se Andrea Dovizioso, a sua volta protagonista di un incidente spaventoso pochi giorni prima, se l’è cavata in qualche modo con danni di relativa entità, è andata decisamente peggio a Danilo Petrucci. Il pilota Ducati, attualmente impegnato con il Team Barni in Superbike, in seguito all’incidente di Cingoli, durante un allenamento in motocross, ha infatti riportato una frattura della clavicola e della mandibola.

Attraverso i social network ha voluto aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute, e anche se ha ammesso di essere sulla via di un lento ma confortante miglioramento, ha anche annunciato la necessità di finire nuovamente sotto i ferri.

“Sto riprovando a mangiare, ma non lo avevo mai fatto con una siringa“, ha scritto Petrux nel tentativo di condividere con suoi tifosi le difficoltà di questo momento: “Dovranno operarmi ancora, ma sto migliorando piano piano. Anche se non riesco ancora a parlare e a scrivere bene“.

A rincuorarlo ci ha pensato lo stesso Dovizioso, a sua volta alle prese con una frattura alla clavicola e con la ricostruzione di un legamento. Intervenuto sui social, ha infatti scherzato con il collega, terminando un lungo post con queste parole: “Quando bisogna farsi male le cose o si fanno bene o non si fanno proprio, vero Petrucci?“. La risposta, da parte del pilota umbro, non si è fatta attendere: “Stavolta siamo riusciti a fare un vero capolavoro“.