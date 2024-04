Bufera Sinner, non è finita: furia totale

Tra gli addetti ai lavori ci si interroga ancora su come sia stato possibile assistere all’errore che ha danneggiato Sinner

Il torneo di Monte Carlo, primo grande appuntamento della stagione sulla terra battuta, si è concluso con l’affermazione di Stefanos Tsitsipas, che nell’ultimo atto ha regolato senza troppi problemi un Casper Ruud incapace di trovare le giuste contromisure al tennis dell’ellenico.



Tra gli appassionati italiani e non solo non si fa però altro che parlare di quanto accaduto in semifinale tra lo stesso greco e Jannik Sinner, che ad un certo punto pareva avere il match in mano. L’episodio che ha catalizzato l’attenzione – o forse dovemmo dire la rabbia – di tifosi ed addetti ai lavori è ormai noto.

Costretto a dover salvare, con la battuta a propria disposizione, la palla-break del possibile 4-1 a favore dell’azzurro, Tsitsipas ha forzato la seconda di servizio, sbagliando la misura di diversi centimetri e compiendo quello che, con l’ausilio della tecnologia, sarebbe stato considerato un doppio fallo.

Già, con i ‘se’ e con i ‘ma’ non si fa la storia, ma le immagini proposte dalla TV non hanno lasciato dubbi. La palla era fuori di diversi centimetri, forse anche più di dieci. Né il giudice di linea né l’arbitro, la signora Aurelie Tourte, hanno però visto nulla prendendo di fatto un abbaglio clamoroso.

Il greco, a cui non vanno tolti i meriti della successiva rimonta – agevolata anche da qualche problema fisico lamentato da Jannik – è riuscito a tenere la battuta nel momento più complicato del match, prendendo una fiducia che sarebbe stata stroncata se solo qualcuno avesse visto ciò che è parso quasi impossibile da non vedere.

Panatta non si dà pace: “L’avrei buttata a mare”

L’opinionista di Sky Sport, nonché leggenda del tennis azzurro, Paolo Bertolucci, non ha girato troppo attorno al grave errore compiuto dalla 38enne francese, balzata agli onori delle cronache già nel 2020 per la famosa squalifica inflitta agli Us Open a Novak Djokovic per l’involontaria pallata rifilata ad una giudice di linea poco prima della pausa per il cambio campo.

“Sbaglia il giudice di linea, ma sbaglia anche lei. Lei è brava, ha preso un abbaglio completo, proprio non l’ha vista, è pazzesco. È vero che c’è il sole, ma in due insieme un errore così è pazzesco“, ha dichiarato ai microfoni di Sky.

Ancor più severo il giudizio di Adriano Panatta, non nuovo ad esternazioni ‘di pancia’ su qualsivoglia argomento possa essere materia di discussione: “L’avrei buttata a mare, seggiolone compreso, microfono… Non si può perdere in questo modo“, il commento del fuoriclasse azzurro durante il podcast ‘La telefonata’.