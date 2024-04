Che scontro per LeBron, spintone in campo

Uno piccolo scontro che ha fatto il giro del mondo (e del web) che ha visto come protagonista una delle leggende del basket come LeBron James: immagini virali

Inutile ribadire che i filmati in questione, nel giro di pochissimo tempo, hanno fatto subito il giro della rete. D’altronde non potrebbe essere altrimenti quando il protagonista della vicenda è una delle leggende del mondo del basket. Da come avete ben potuto intuire stiamo parlando di LeBron James. Il cestista statunitense la scorsa settimana, precisamente venerdì 12 aprile, era in dubbio per l’importante sfida che i suoi Los Angeles Lakers hanno disputato contro i Memphis Grizzlies.

Motivo? Per via della caviglia che, da qualche giorno, gli stava procurando più di qualche fastidio o problema. Poco importa per LeBron che, con tutto il dolore, ha voluto aiutare i suoi compagni di squadra e scendere in campo. Anche perché i dati parlano chiaro: vittoria al fotofinish per il suo team con il punteggio di 123-120, con tanto di 37 punti. Ultimi dei quali arrivati quasi a fine incontro. Anche se in molti sono rimasti ipnotizzati da un episodio molto divertente che, appunto, lo ha visto protagonista.

LeBron James spinto scherzosamente durante l’incontro: il gesto d Ja Morant

Dopo una azione di gioco a dir poco mostruosa, dopo aver portato in vantaggio la squadra a cinque punti di lunghezza a cinque secondi dal termine, il numero 23 dei Los Angeles Lakers si era fermato dinanzi alla panchina della squadra avversaria per una piccola flessione. Un gesto che non è affatto passato inosservato e che ha divertito tutti i presenti.

In particolar modo gli avversari che, a quanto pare, sembra abbiano apprezzato questa “improvvisata”. Successivamente il cestista si è trovato faccia a faccia con Ja Morant che, con tanto di sorriso sul volto, lo ha spinto in maniera scherzosa proprio quando LeBron si stava esibendo davanti loro.

LeBron James was all smiles after the dunk 😂pic.twitter.com/PAg0uuvte8 https://t.co/xhiyacCqa4 — ClutchPoints (@ClutchPoints) April 13, 2024

Un gesto che ha divertito i presenti ed anche i telespettatori che hanno immediatamente cercato il filmato in rete per condividerlo. Ancora una volta, però, c’è da sottolineare la grande importanza da parte del numero 23 che, alla veneranda età di 39 anni continua a sorprendere tutti.

In particolar modo se stesso visto che continua a giocare come se fosse ancora un ragazzino. Anche perché di appendere le scarpette al chiodo e mettere il pallone da basket in un armadio non ci vuole ancora pensare. D’altronde se poi i risultati sono ancora questi.