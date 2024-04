PSG, Donnarumma: “Emozionato per la prima semifinale di Champions. Luis Enrique…”

Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a SportMediaset al dopo la vittoria sul Barcellona: “La mia prima semifinale di Champions, sono emozionato. Vincere qui non era facile ma ci abbiamo sempre creduto ed è andata bene. Sono contento della prestazione della squadra, stasera me la godo poi da domani penseremo al campionato. Triplete? Ne parliamo pochissimo in spogliatoio, sono scaramantico. Luis Enrique? Sta dando fiducia a tutti, è troppo importante tenere vivi tutti e lui è bravissimo in questo. Tatticamente prepara benissimo le partite, ci ha dato tanto”.