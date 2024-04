Tragedia allo stadio prima del match: non ce l’ha fatta

Un nuovo lutto sconvolge gli appassionati prima del match di campionato: donna muore all’improvviso, cause ancora ignote

Poco prima che l’arbitro fischiasse l’inizio della partita di campionato, incontro atteso dai padroni di casa per allungare sempre più sui rivali di sempre secondi in classifica, una donna è morta in modo sospetto, con la polizia locale che ha subito escluso che si trattasse di un caso di omicidio.

Tuttavia, la notizia si è espansa a macchia d’olio e ha smorzato quell’atmosfera di gioia che si respirava tra i tifosi: il drammatico evento che ha coinvolto una donna di soli 54 anni è ora sul tavolo della polizia che nelle prossime ore stilerà un proprio rapporto ufficiale atto a decifrare meglio quanto accaduto. Intanto, la commozione poco prima del fischio d’inizio dell’arbitro è stata elevata, con una componente importante della tifoseria che si è resa subito conto della drammaticità della cosa.

Scozia, morta donna di 54 anni prima della partita del Celtic: indagini in corso

Un sabato di sport come tanti altri si è trasformato in una vera e propria tragedia in cui a pagare le conseguenze è stata una donna di soli 54 anni, presumibilmente tifosa del Celtic. La donna è deceduta in modo improvviso nei bagni del Celtic Park di Glasgow, poco prima che cominciasse il match tra i padroni di casa biancoverdi e il St. Mirren, quinto nella classifica di Scottish Premier League.

Secondo quanto riferito dalla polizia della capitale scozzese, la donna è stata trovata senza vita da un medico del servizio di emergenza alle ore 14.45 di sabato 13 aprile. Non c’è stato niente da fare, i tentativi di rianimarla sono stati tutti vani: era purtroppo morta da diversi minuti.

Fino a questo momento, la polizia non ha ancora stilato un rapporto ufficiale sul caso, ma nelle prossime ore dovrebbero arrivare importanti novità in merito a questa vicenda così triste e che ha sconvolto un’intera comunità di tifosi. Che intanto continuano a domandarsi il vero motivo dietro la scomparsa della donna.

Per quanto riguarda la mera cronaca sportiva, il Celtic ha vinto in maniera netta con il largo punteggio di 3 a 0 contro il St. Mirren grazie alle reti di Hatate, Furuhashi e infine Idah. Per Brendan Rodgers, manager dei biancoverdi dalla scorsa estate, si avvicina il terzo titolo scozzese da quando allena la formazione di Glasgow (i primi due li aveva vinti nelle stagioni 2016/2017 e 2017/2018).

Una vittoria, l’ultima del fine settimana, che è stata inevitabilmente macchiata da un lutto atroce.