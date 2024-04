Ultim’ora Ferrari: gioia immensa

La crescita della Ferrari in questa stagione è sotto gli occhi di tutti: tanti piazzamenti importanti e soprattutto la doppietta in Australia lo testimoniano

La Red Bull continua a fare il bello e cattivo tempo e a non lasciare alcuna speranza agli avversari. Max Verstappen e Sergio Perez sul circuito di Suzuka in Giappone hanno realizzato la terza doppietta su quattro gare finora disputatesi. Segno tangibile di un dominio incontrastato che molto probabilmente proseguirà per il resto dell’annata.

Se esiste però una vettura in grado di poter insidiare in qualche modo quelle uscite da Milton Keynes, questa è la Ferrari. I risultati ottenuti finora dal Cavallino Rampante confermano una crescita ampiamente annunciata dal team principal Frederic Vasseur nell’immediata vigilia del mondiale di Formula 1. La splendida doppietta messa a segno in Australia, complice il cedimento dei freni sulla Red Bull di Verstappen, rappresenta un splendido punto di partenza per Maranello.

Sorprende soprattutto il rendimento avuto finora da Carlos Sainz: il pilota spagnolo, al netto del Gran Premo dell’Arabia Saudita saltato a causa di un intervento di appendicite, ha conquistato una vittoria e due terzi posti. Un biglietto da visita niente male per uno che a fine anno lascerà la Ferrari a causa della scadenza del contratto.

Un contratto che i vertici del team modenese hanno deciso di non rinnovare ma che non sta condizionando più di tanto il pilota madrileno. Sainz si sta comportando alla grande, altro che da separato in casa come qualcuno preconizzava qualche mese fa.

Ferrari, le dichiarazioni di Sainz alimentano le speranze dei tifosi

Tra qualche giorno il Circus della Formula 1 si sposterà sul circuito di Shanghai dove si correrà il Gran Premio della Cina, un appuntamento depennato dal calendario negli ultimi quattro anni a causa della pandemia da Covid-19. E proprio nella terra del Dragone, Sainz confida di poter ottenere un altro grande risultato e sottolinea i notevoli progressi compiuti dalla Ferrari.

“Quest’anno posso finalmente concentrarmi sull’attacco invece di essere costretto a difendermi. La nostra strategia ci offre la possibilità di essere più audaci, un’opportunità che ci mancava lo scorso anno”. Una Rossa che dunque non si accontenta di mantenere una posizione ma che cerca di dare fastidio a chi le sta davanti: con queste confortanti premesse il Cavallino Rampante si prepara ad affrontare il gran premio cinese.

Sainz apprezza in toto la crescita della Ferrari in questa stagione: “Abbiamo fatto progressi significativi in tutti gli aspetti, ma soprattutto nel ritmo di gara. Ora abbiamo una maggiore flessibilità strategica”.