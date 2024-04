Champions League, Man City-Real e Bayern-Arsenal: le formazioni ufficiali

Seconda grande serata di Champions League. Mercoledì sera di sfide stellari tra campioni. Scendono infatti in campo tra circa un’ora Manchester City e Real Madrid all’Etihad Stadium, e all’Allianz Arena Bayern Monaco contro Arsenal. Sfide dei quarti di finale di ritorno che decideranno la seconda semifinale di Champions League. Si riparte dal 3-3 del Bernabeu tra Guardiola e Ancelotti dal 2-2 dell’Emirates tra Tuchel e Arteta.

Le formazioni ufficiali dei “secondi” quarti di finale di Champions League

Manchester City-Real Madrid

All’Etihad Stadium di Manchester, il City di Pep Guardiola, dopo aver conquistato la vetta della Premier League nel weekend, prova a ripetersi anche in Champions League la grande prestazione dello scorso anno per eliminare il Real Madrid. Il tecnico spagnolo sceglie il solito 4-1-4-1: Ederson; Walker, Akanji, Dias, Gvardiol; Rodri; Silva, De Bruyne, Foden, Grealish, Haaland. All.: Pep Guardiola

Carlo Ancelotti cerca la sua ennesima semifinale di Champions League, la quinta su cinque stagioni al Real Madrid. Anche se la sfida di oggi è tra le più difficili e complicate dell’intera carriera del tecnico ex Milan. Carletto opta ancora per il 4-3-1-2: Lunin; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga; Bellingham; Vinicius, Rodrygo. All.: Carlo Ancelotti.

Bayern Monaco-Arsenal

Dopo aver matematicamente perso il titolo di Campione di Germania per la prima volta dopo 11 anni, il Bayern Monaco si tuffa nell’atmosfera della Champions League. Thomas Tuchel, alle ultime panchine in Baviera, deve fare i conti con qualche assenza ma punta sul solito 4-2-3-1: Neuer; Kimmich, de Ligt, Dier, Mazraoui; Goretzka, Laimer; Sané, Musiala, Guerreiro; Kane. All.: Thomas Tuchel.

L’Arsenal, reduce dal ko casalingo contro l’Aston Villa costato la testa della Premier League, si presenta a Monaco di Baviera con la volontà di tornare in una semifinale di Champions League dopo 15 anni. Mikel Arteta non dovrebbe avere troppi problemi di formazione e sceglie la formazione ormai “tipo” col 4-3-3: Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Ødegaard, Jorginho, Rice; Saka, Havertz Martinelli. All.: Mikel Arteta.