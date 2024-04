Roma, De Rossi: “Nell’episodio N’Dicka una famiglia. Milan? Pensiamo a qualche cambiamento”

Vigilia di Roma-Milan, per l’allenatore giallorosso, Daniele De Rossi che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni un giorno prima della sfida dell’Olimpico: “N’Dicka? Sta bene ed è la cosa più importante. Abbiamo fatto quello che ci sembrava automatico fare. Noi siamo stati molto uniti in questo. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, non c’era uno che volesse continuare a giocare. Bello che ci siamo riscoperti famiglia in questi momenti e non solo quando vinciamo le partite”.

Recupero Udinese-Roma? “Sappiamo che ci sono diverse opzioni e capiamo le difficoltà di chi organizza e decide quando giocare. Penso che sia un bene che non si trovino date, un orgoglio per il calcio italiano, ma allo stesso tempo deve tutelare la regolarità del campionato. Non si può creare un precedente e giocare a campionato finito. Spero in una soluzione logica”.

Milan? “Non penso che Pioli stravolga tutta la squadra, ma penso che cambi qualcosina. Stiamo pensando a qualche cambiamento, ma non ci stiamo snaturando completamente”.

Futuro? “Domani è importante perché non voglio che finisca. Da quando sono arrivato sono state tante le giornate felici che ho trascorso. Penso a quello, non alle possibilità di rinnovo in base al risultato di domani”.