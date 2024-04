“Derby della solidarietà” con gli Ultras di Milan e Inter davanti all’ingresso 8 di San Siro

Lunedì prossimo, oltre al derby calcistico tra Inter e Milan, si svolgerà il “Derby della solidarietà” tra la curva milanista e quella interista.

Infatti gli ultras rossoneri e nerazzurri stanno raccogliendo beni di prima necessità e prodotti per l’igiene per i senzatetto milanesi, che vengono aiutati dai City Angels sia sulla strada che nei loro centri d’accoglienza. E alcune ore prima dell’inizio della partita le due tifoserie si presenteranno con i loro furgoni davanti allo Stadio per consegnare ai City Angels quanto hanno raccolto.

Lunedì 22 aprile, alle ore 15, davanti all’ingresso 8 dello Stadio Meazza (quindi a metà strada tra la curva dell’Inter e quella del Milan) una delegazione di ultras rossoneri e una di ultras nerazzurri porteranno i loro doni per i clochard. Saranno accolti dai City Angels, che caricheranno il tutto sul loro pullmino. Saranno presenti due volti noti dello spettacolo, tifosi accaniti e testimonial dei City Angels: il milanista Germano Lanzoni e l’interista Stefano Chiodaroli.

“Sono molto grato alle due curve per questa loro bella manifestazione di solidarietà verso gli ultimi” dichiara Mario Furlan, fondatore dei City Angels. I City Angels sono stati fondati a Milano nel 1994 da Mario Furlan, docente universitario di Motivazione e Crescita Personale e fondatore del Wilding, l’autodifesa istintiva e psicofisica. Sono presenti in 20 città italiane e in due svizzere, per un totale di circa 600 volontari, di cui più della metà donne.