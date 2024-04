ESCLUSIVA SI Insua (Ag. Fifa): “Soñora in Europa in estate. Urzi? Il Racing può trattenerlo”

Maximiliano Insua, agente argentino che rappresenta diversi calciatori della Primera Division, è intervenuto in esclusiva per SPORTITALIA, commentando la situazione relativa ad alcuni suoi assistiti. In particolare, è da monitorare quella legata al futuro di Agustin Urzi, in passato accostato a diversi club italiani: attualmente il classe 2000 è in prestito al Racing Club, dove è andato per rilanciarsi dopo l’esperienza al Fc Juarez, in Messico.

Quale futuro per Urzi?

“Ancora non si sa. Il Racing ha un’opzione per acquistarlo a titolo definitivo, dunque vedremo”.

Soñora andrà via in estate?

“Alan è un prospetto dal futuro assicurato, ha qualità importanti ed ampi margini di miglioramento. Sicuramente andrà in Europa”.

Bisanz del Banfield è seguito anche in Italia?

“Non ci pensiamo in questo momento, dato che è infortunato e si sta concentrando sul suo recupero”.