Milan, Pioli prima della sfida con la Roma: “Domani ci sarà da soffrire, ma sono fiducioso. Siamo pronti”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa nella sala stampa dello Stadio Olimpico, dove domani il Milan sfiderà la Roma di Daniele De Rossi. L’allenatore del Diavolo ha risposto alle domande dei giornalisti, parlando della sfida di domani, ma anche dell’intera stagione del Milan.

Siete pronti per la gara di domani?

“Stiamo bene, non può essere un tempo o un risultato negativo a togliere le qualità della squadra o il momento positivo. Siamo incappati in un primo tempo contro la Roma non alla nostra altezza, ma nella ripresa potevamo pareggiare. In queste partite non conta tanto come ci si arriva, ci puoi arrivare bene o male ma conta quanto riusciremo a essere determinati e concentrati. Dovremo soffrire ma ho fiducia nei miei giocatori, non sarà semplice neppure per loro“.

Che cosa vorresti vedere e che cosa non vorresti vedere domani dalla tua squadra?

“I giocatori sanno: abbiamo preparato la partita con video, riunioni, sappiamo cosa fare“.

Domani è l’ultima spiaggia per il Milan?

“Ho letto anche io. Sì, perché l’occasione è solo domani per superare il turno. Noi, però, la Champions League la giocheremo l’anno prossimo e domani daremo il massimo“.

Le due squadre che hanno eliminato il Milan dalla Champions League ne girone, PSG e Dortmund, sono arrivate in semifinale…

“Noi siamo gli stessi che sono andati in semifinale di Champions. Non è questione di ingenerosità, ma che si è alzato il livello e noi abbiamo alzato il nostro livello. Una delle nostre avversarie arriverà in finale, ma ci serve a poco”.

C’è qualcosa da migliorare nella fase difensiva?

“Il tema è proprio lì: se difendiamo bene possiamo vincere la partita“.

Le ha dato fastidio leggere che De Rossi l’ha incartata a Pioli?

“A me dà fastidio perdere la partita, poi quello che si dice della partita ci sta. Quasi sempre i giudizi sono condizionati dal risultato finale. Però quella è stata un’altra partita. Abbiamo rivisto la partita, sappiamo cosa dobbiamo fare, anche se domani ci capiteranno altre situazioni e i ragazzi sono sicuro saranno bravi a prevenirle“.

Hai toccato qualche tasto emotivo?

“La partita è di una tale importanza che i ragazzi sanno cosa interpretarla. La gara di andata non ci ha tolto niente. A queste partite non conta come si arriva: bisogna giocarle e vincerle“.