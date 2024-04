Tutto pronto per il ritorno dei quarti di finale di Champions League con le probabili formazioni di Bayern Monaco-Arsenal. 2-2 il risultato dell’Emirates con due protagonisti indiscussi: Saka da un lato e Kane dall’altro. I bavaresi ormai fuori da tutto dopo la vittoria del titolo da parte del Bayer Leverkusen hanno come ultima spiaggia la massima competizione europea, mentre i Gunners, nell’ultimo turno di Premier League, hanno perso in casa contro l’Aston Villa e sono in lotta per il titolo con Manchester City e Liverpool.

Tuchel con alcuni problemi di formazione sull’out mancino: Alphonso Davies out per squalifica, Coman ai box per infortunio e Gnabry, in gol all’andata, in precarie condizioni, complice l’infortunio rimediato contro il Colonia. Per Arteta l’unico problema risponde al nome di Timber, con il tecnico spagnolo intenzionato a confermare gran parte della formazione che è scesa in campo all’andata.

Probabili formazioni Bayern Monaco-Arsenal

BAYERN (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Guerreiro; Laimer, Goretzka; Sané, Muller, Musiala; Kane. Allenatore: Tuchel.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Rice, Havertz; Saka, Jesus, Martinelli. Allenatore: Arteta.

Dove vedere Bayern-Arsenal: diretta tv e streaming

La partita tra Bayern Monaco e Arsenal è in programma alle ore 21.00 all’Allianz Arena e sarà visibile in diretta su Sky. In streaming, invece, sarà disponibile su SkyGo e Infinity+.