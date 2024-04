Ritiro Nadal, l’ultimo annuncio dello spagnolo gela i tifosi

Rafa Nadal sempre più vicino al ritiro dalle competizioni agonistiche, ultimo annuncio che preoccupa i tifosi dello spagnolo

Rafa Nadal ha scritto pagine di storia del tennis, con imprese memorabili che sono nella mente e nel cuore di tutti e di cui si parlerà ancora per diversi anni a venire, probabilmente per sempre. Lo spagnolo è stato, ed è ancora, una figura iconica del mondo della racchetta. Ma sembra avvicinarsi sempre più il momento del suo addio.

Gli ultimi lampi del Nadal che conoscevamo, nel 2022, con le vittorie agli Australian Open e al Roland Garros. Poi un 2023 da incubo e un 2024 che ancora stenta a decollare. Dopo Melbourne, lo scorso anno non si è più rivisto in campo, penalizzato da un infortunio durato molto più a lungo del previsto. L’obiettivo è diventato dunque tornare in forma per questa stagione, ma le cose non stanno andando come sperato.

Nadal è tornato in campo all’inizio dell’anno a Brisbane, con l’obiettivo di presentarsi al meglio agli Australian Open dove però è stato costretto al forfait per condizioni fisiche precarie. Da lì in avanti solo continui rinvii, non riuscendo a sentirsi sicuro di essere competitivo al massimo. Aveva fatto ben sperare il match esibizione con Alcaraz all’inizio di marzo a Las Vegas, ma Nadal ha saltato anche il Sunshine Double americano e il primo appuntamento di prestigio sulla terra rossa a Montecarlo.

Nadal torna in campo, ma l’entusiasmo viene smorzato subito: cosa ha detto sul ritiro

In questo periodo Rafa si è comunque allenato costantemente, volendo disperatamente esserci. In tanti hanno seguito costantemente e con curiosità gli aggiornamenti in merito. E adesso il ritorno in campo è finalmente avvenuto.

All’ultimo momento Nadal ha preso il via del torneo di Barcellona, esordendo contro l’azzurro Flavio Cobolli. Una notizia positiva in prospettiva, per pensare di vederlo se non al top quanto meno in buone condizioni in vista del Roland Garros e delle Olimpiadi. Appuntamenti che potrebbero anche essere gli ultimi per lui nel circuito ATP.

Sensazioni che si rincorrono già da un po’ e che lo stesso Rafa ha confermato alla vigilia a Barcellona, spiegando, in conferenza stampa: “Va un pochino meglio, ora mi sento pronto per competere. Ci sono stati giorni buoni e altri meno buoni, c’è sempre incertezza ma devo conviverci. In generale, prendo questo anno come se fosse il mio ultimo“. Ogni gara di Nadal, dunque, da qui in avanti si tingerà di significati ulteriori e speciali.