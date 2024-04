Sgasata Sainz: ecco il nuovo team

Il pilota spagnolo, Carlos Sainz, è tra i più desiderati dell’intero paddock: occhio alle sue scelte e alle porte che potrebbero aprirsi per lui

Il mercato piloti nel paddock di Formula 1 si fa sempre più vivo. Nonostante si vada incontro al quinto appuntamento stagionale, tutta l’attenzione sembra ormai rivolta a ciò che succede fuori dalla pista. Certo, la supremazia di Verstappen non aiuta lo spettacolo in gara che, se non fosse per qualche sporadico tentativo di aggancio, tendenzialmente nei primi 3 giri del Gran Premio, è ormai sempre più calante. Il campione olandese lascia sempre meno spazio agli avversari, che ormai sanno di lottare per il secondo posto.

Per questo motivo tutti sono alla ricerca di un modo per colmare il gap con Red Bull, e la Ferrari sembra quella più vicina a riuscirci. Carlos Sainz e Charles Leclerc stanno dimostrando che la forbice non è più così ampia. Ad Imola dovrebbero portare aggiornamenti che, come dichiarato dai vertici di Maranello, dovrebbe far compiere un ulteriore passo in più alle rosse.

C’è però un pericolo piuttosto serio, soprattutto in chiave futuro. L’annuncio di Lewis Hamilton, che approderà in Ferrari l’anno prossimo, toglierà il sedile a Carlos Sainz. E allora attenzione.

Carlos Sainz verso Red Bull, lo scenario

E mentre tutti cercano soluzioni in pista, a Milton Keynes hanno pensato ad una soluzione più “facile”. Sergio Perez sembra ormai sempre più vicino all’addio a fine stagione, e allora perchè non provare a portare a casa il pilota più forte, al momento (escluso Verstappen)? Ecco perchè Red Bull sembra realmente intenzionata a riportare Carlos Sainz a Milton Keynes come evidenziato da ‘Elnacional.cat’.

Dopo le voci relative a Fernando Alonso, culminate con la firma del rinnovo con Aston Martin dello spagnolo, forse stanco di dover aspettare i temporeggiamenti di Red Bull, Christian Horner si è buttato su un’altra strada. Carlos Sainz è, al momento, il pilota che tutti vorrebbero. È scontro aperto tra Mercedes e Red Bull, dunque, che dovranno sostituire Lewis Hamilton e Sergio Perez, e hanno messo lo spagnolo della Ferrari al centro del mirino.

Occhio perchè Carlos Sainz avrebbe già un accordo verbale con Sauber, che diventerà Audi nel 2026, e questo potrebbe creare scompiglio all’interno del paddock. Ciò che è certo, però, è che Sainz si è avvicinato molto alla Red Bull dopo il rinnovo di Alonso, ma Toto Wolff non vuole mollare la presa.